Réaction de Bernard Généreux à la suite du départ de Maxime Bernier

C’est le jeudi 23 aout sur le coup de 13 h que le président du caucus du Québec du Parti conservateur du Canada Bernard Généreux, député de Montmagny―L’Islet―Kamouraska―Rivière-du-Loup, a été mis au fait de la décision de Maxime Bernier de quitter le Parti.

«Je respecte sa décision. Notre objectif demeure le même, battre les libéraux et leur inaction politique dévastatrice pour le Canada en 2019. Mes collègues et moi, entamerons à l’automne une tournée pancanadienne pour traiter d’une panoplie de sujets dont le multiculturalisme et l’économie. Nous souhaitons, par cette occasion, consulter les Canadiens et Canadiennes», affirme Bernard Généreux.

Il est à noter que les Conservateurs sont en Congrès à Halifax du 23 au 25 aout afin de mettre la touche finale à leur plateforme politique en vue des élections fédérales de 2019.