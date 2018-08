Inventaire des touladis du lac Témiscouata

Depuis le 13 aout jusqu'au 31 aout, les biologistes du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) procèdent à un inventaire de la population de touladis du lac Témiscouata ainsi qu'à un inventaire de l'ensemble de la communauté de poissons du plan d'eau.

Les biologistes tentent de comprendre la fluctuation du nombre d'individus de la truite grise présente dans les eaux du lac. Dans le cadre de ces recherches, certains touladis sont munis d'un émetteur acoustique dans la cavité abdominale afin de suivre leurs déplacements et découvrir de nouvelles frayères.

Des filets maillants ont été installés, selon un protocole normalisé, à différents endroits et à différentes profondeurs, notamment près des frayères de touladis. Ces filets sont identifiables par des bouées blanches.

Cette caractérisation de l'état de la situation des touladis et de ses frayères du lac Témiscouata permettra au MFFP d'établir un portrait de la situation et de procéder à la protection et l'amélioration des conditions de reproduction de ce poisson prisé des amateurs de pêche.

COLLABORATION DE LA POPULATION

La collaboration de tous les utilisateurs du lac Témiscouata est de mise afin d'éviter d'entrer en contact avec les différents appareils scientifiques qui seront dans le lac, et ce, jusqu'à l'automne. Si vous capturez à la pêche sportive un touladi muni d'un tel émetteur, veuillez communiquer au 418 854-7623 pour le rapporter. Il sera récupéré et inséré éventuellement dans un autre poisson.