VIDÉO | Un narval parmi les bélugas

Depuis 2016, un jeune narval mâle, un mammifère que l’on retrouve normalement dans le cercle Arctique, est observé dans l’estuaire du Saint-Laurent. Ce 27 juillet, le Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins (GREMM) a diffusé d’impressionnantes images de lui parmi un groupe de bélugas.

Cette capsule vidéo, d’environ une minute, est la première d’une série intitulée «Fenêtre sur les bélugas». En quelques heures à peine, celle-ci avait fait fureur. Pour cause, les images sortent de l’ordinaire et illustrent que le narval a bel et bien adopté le même comportement que les bélugas. Ils nagent avec eux comme l’un des leurs.

PREMIÈRE FOIS EN 2016

En juillet 2016, deux chercheurs du GREMM avaient fait la première rencontre [inusitée] avec l’animal. Il faisait alors partie d’un groupe d’une soixantaine de bélugas. Depuis, il a été observé chaque été.

De la même famille, le narval est un peu plus foncé et possède une défense d’environ 40 cm. Il vit habituellement près du Groenland, de la Norvège et de la Russie. En hiver, la population de cette espère migre vers la région de la baie de Baffin et du détroit de Davis.

Auparavant, seulement un autre cas avait été observé lors d’un survol aérien dans le secteur de Tadoussac, en 2003.