Restriction d'eau dans le quartier Cabano de Témiscouata-sur-le-Lac

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac demande la collaboration des citoyens du quartier Cabano afin de restreindre leur consommation d’eau à compter du lundi 16 juillet.

En raison de la période de sécheresse jumelée à un entretien majeur effectué à l’usine de production d’eau potable, la Ville constate une baisse de sa réserve d’eau.

C’est pourquoi la municipalité demande aux résidants de Témiscouata-sur-le-Lac, quartier Cabano desservis par le réseau d’aqueduc de limiter leur consommation d’eau au minimum jusqu’à ce que la situation revienne à la normale. Cette dernière devrait être régularisée d’ici deux jours. À cet effet, consultez le site Internet et le Facebook de la Ville.

Voici quelques exemples d’actions qui peuvent permettre de réduire la consommation d’eau potable:

Écourter la durée des douches.

Diminuer le niveau d’eau lorsque vous remplissez la baignoire.

(privilégier une douche au lieu d’un bain).

Diminuer le niveau de l’eau dans la cuve de votre laveuse lorsque vous faites la lessive.

Remonter le niveau de la piscine pendant la nuit.

Éviter de laver votre voiture.

Par ailleurs, pour les deux prochains jours, il est interdit d’arroser votre gazon.

Arrosage – Réglementation :

Lorsque la situation sera revenue à la normale, l’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres végétaux à l’aide d’asperseurs amovibles, de tuyaux poreux ou d’un système d’arrosage automatique, est permis uniquement entre 19 h et 22 h. Les jours d'arrosage sont les mardis, jeudis et samedis pour les numéros civiques pairs et les mercredi, vendredis et dimanches pour les numéros civiques impairs.

Pour information, communiquez avec le Service aux citoyens au 418 854‑2116, poste 100 ou consultez à l'adresse Internet temiscouatasurlelac.ca