Une opération Dégivreur est enclenchée dans l'est du Québec

De Kamouraska à Gaspé, la Sûreté du Québec et le ministère des Transports sont sur un pied d'alerte en raison de la neige et des forts vents qui s'abattent sur la région. Une opération Dégivreur est enclenchée depuis hier soir dans l'est du Québec. On dénombre quelques sorties de route, mais aucun accident important n'est à déplorer.

La route 132 est fermée depuis 10 h 30 entre la route Moreault à L'Isle-Verte et la route de Notre-Dame-des-Neiges dans les deux directions. L'opération Dégivreur est passée en phase B en avant-midi le 14 mars dans la région. Ainsi, la Sûreté du Québec a préparé davantage d'effectifs pour subvenir aux besoins. Des fermetures de routes sont aussi à prévoir. «Nos policiers patrouillent à deux et s'assure que personne n'est coincé sur le réseau routier. La prudence est de mise, on suggère fortement à tous les automobilistes de reporter à plus tard les déplacements non urgents», ajoute le sergent Claude Doiron, porte-parole de la SQ.

On note une sortie de route d'un poids lourd qui s'est retrouvé complètement sur le côté au kilomètre 50 de la route 185 en avant-midi. La circulation s'est effectuée par alternance dans le secteur. De nombreux véhicules se sont enlisés dans le secteur de la Plaine à Saint-Arsène et sur la route 132 à L'Isle-Verte. Selon la SQ, la situation demeure sous contrôle pour le moment.

» À lire aussi : Écoles fermées en raison du mauvais temps

MÉTÉO

Le KRTB est également touché par un avertissement de neige et d'onde de tempête émis par Environnement Canada ce matin. Une accumulation supplémentaire de neige de 5 à 10 centimètres est attendue d'ici ce soir. Les quantités reçues pourraient être plus importantes en terrains élevés.

Des niveaux d'eau plus élevés et des vagues près de la côte sont également prévus. La combinaison des vents forts et des marées de plus grande amplitude risque de provoquer un déferlement de vagues de 12 h 30 à 15 h 30 entre Kamouraska et Trois-Pistoles. De l'érosion côtière est possible dans les zones à risque.