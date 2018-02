Les encouragements et le soutien pour contrer le décrochage scolaire

Un sondage de la firme Léger révèle que les encouragements dans l’entourage d’un jeune arrivent en tête de liste des facteurs déterminants dans la persévérance scolaire. Commandé pour les Journées de la persévérance scolaire (JPS), ce sondage a été réalisé auprès de 1 000 Québécois âgés de 18 à 34 ans.

Il présente un portrait inédit de l’expérience vécue par des jeunes ayant décroché, pensé à décrocher ou ayant raccroché. Environ 29 % des jeunes interrogés ont commencé à penser à décrocher de l’école avant l’âge de 15 ans et 7 % dès le primaire. Parmi eux, 41% avaient des notes bonnes ou très bonnes, démontrant ainsi que le décrochage scolaire est un processus qui débute tôt et qui ne touche pas seulement les élèves en situation d’échec scolaire. Le sondage fait par ailleurs ressortir une différence importante entre les jeunes décrocheurs qui ont eu accès à des installations de sports et de loisirs, soit 59 % pour les décrocheurs, comparativement 80 % et 76 % respectivement pour les raccrocheurs et les persévérants.

Ces données démontrent toute l’importance de l’environnement social dans la réussite d’un jeune, selon le président régional de COSMOSS, Gérald Beaudry. «La situation de la diplomation s’est nettement améliorée depuis le début de notre travail collectif qui vise un continuum de services chez les 0-30 ans. Par exemple, le taux de décrochage scolaire chez les garçons a diminué de 10,6 % entre 2002 et 2013, atteignant un taux de 14,4 % en 2013, soit un écart de 7% sous la moyenne québécoise.»

Stéphanie Raymond et Vanessa Hammond, de Dégelis, effectuent toutes les deux un retour à l'école. Jeunes mamans, elles soulignent que la compréhension des enseignants et de leurs proches fait une réelle différence dans leur motivation à persévérer. «Ça faisait environ 10 ans, toutes les deux, que nous avions quitté l’école pour aller travailler. Vouloir offrir une belle qualité de vie à nos enfants, c’est ce qui nous motive (…) Nous sommes très complices et nous nous entraidons autant à l’école que dans la vie de tous les jours.»

Le sondage Léger a été réalisé auprès de 1009 répondants du Québec âgés de 18 à 34 ans, ayant connu une expérience problématique en lien avec la persévérance scolaire, soit les «décrocheurs», qui n’ont pas poursuivi leurs études jusqu’à l’obtention d’un diplôme d’études secondaires général ou professionnel, les «raccrocheurs», qui ont abandonné l’école pendant un certain temps et y sont retournés par la suite, et les « persévérants», qui ont déjà pensé sérieusement à abandonner l’école, mais qui y sont restés. Les résultats sont disponibles au www.journeesperseverancescolaire.com/sondage.

Tenues annuellement durant la 3e semaine du mois de février, les Journées de la persévérance scolaire correspondent à une période de l’année scolaire névralgique pour parler de l’importance de la persévérance scolaire. Sur le thème «Vos gestes, un plus pour leur réussite», la campagne vise à illustrer la force de l'addition d’une multitude de gestes, à la portée de chacun, qui peuvent faire une réelle différence dans la réussite d’un jeune, de son enfance jusqu’à l’âge adulte.