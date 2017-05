Saint-Louis-du-Ha! Ha! : Le centre de rénovation Ace Distribution Rioux ouvre ses portes

Le centre de rénovation Distribution Rioux de Saint-Louis-du-Ha! Ha! affiche maintenant la bannière Ace dans ses nouveaux locaux situés au 136 rue de la VTL. Les propriétaires, Guy Rioux et Marie-Francine Pelletier, avaient acheté l’ancien bâtiment Peterbilt.

«Notre espace triple, cela nous permettra d’ajouter les matériaux de construction à notre offre», avait mentionné Guy Rioux à Info Dimanche à propos de ce projet d’expansion. Ce changement majeur a nécessité un investissement de 750 000 $.

Pour ce qui est de la superficie de la quincaillerie, elle est passée de 1800 à 4800 pieds carrés. L’espace total de tout le commerce est de plus de 12 000 pieds carrés et la partie intérieure des matériaux de construction est chauffée. On note également une cour à bois de 25 000 pieds carrés.

«La croissance du magasin signifie qu’ils ont créé 12 nouveaux emplois et ils s’attendent à en créer 15 pendant la haute saison», a déclaré Mark Blouin, le directeur du développement des entreprises chez Ace Canada. La gamme de produits clés comporte des articles de peinture, de pelouse et jardin, de quincaillerie, d’électricité, de plomberie, ainsi que de bois d’œuvre et de matériaux de construction.