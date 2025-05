Coupe Memorial : l’équipe gagnante du match de ce soir atteindra la finale

En cette belle soirée ensoleillée, les Tigers de Medicine Hat affrontent les Knights de London ce soir à 19 h au Colisée Financière Sun Life. L’équipe qui remportera le duel accèdera à la grande finale, qui se déroulera le 1er juin. L’équipe perdante devra jouer en demi-finale contre, soit les Wildcats de Moncton ou l’Océanic de Rimouski.

Les deux équipes de la Ligue de hockey Junior Maritimes Québec se battront pour une place en demi-finale, le mercredi 28 mai à 19 h. Le tournoi est maintenant à mi-chemin, et la compétition est au rendez-vous. Les rencontres sont serrées et la différence au niveau du pointage est mince. Les matchs se sont remportés par seulement un ou deux buts lors des quatre premiers matchs.

Ce faible écart entre les équipes signifie que les joueurs sur la patinoire se donnent cœur et âme et les spectateurs ont droit à tout un spectacle à chaque match. Évidemment, il y a plusieurs joueurs repêchés dans la NHL dans chacune des équipes, ce qui veut dire que certains compétiteurs vont se trouver dans la meilleure ligue au monde d'ici quelques années.

Voici la liste des joueurs qui se sont fait repêcher par une équipe de la NHL.

Océanic de Rimouski

Luke Coughlin (Panthers de la Floride)

Spencer Gill (Flyers de Philadelphie)

Basile Sansonnens (Canucks de Vancouver)

Alexandre Blais (Ducks D’Anaheim)

Mathieu Cataford (Golden Knights de Vegas)

Eriks Mateiko (Capitals de Washington)

Knights de London

Easton Cowan (Maple Leafs de Toronto)

Sam O’Reilly (Oilers d’Edmonton)

Cam Allen (Capitals de Washington)

Oliver Bonk (Flyers de Philadelphie)

Sam Dickinson (Sharks de San Jose)

Jared Woodley (Kings de Los Angeles)

Denver Barker (Flyers de Philadelphie)

Kasper Halttunen (Sharks de San Jose)

Jacob Julien (Jets de Winnipeg)

Blake Montgomery (Sénateurs d’Ottawa)

William Nicholl (Oilers d’Edmonton)

Jesse Nurmi (Islanders de New York)

Wildcats de Moncton

Rudy Guimond (Red Wings de Detroit)

Dyllan Gill (Lightning de Tampa Bay)

Loke Johansson (Bruins de Boston)

Dylan MacKinnon (Predators de Nashville)

Étienne Morin (Flames de Calgary)

Juraj Pekarcik (Blues de St. Louis)

Gab Smith (Mammoth de l’Utah)

Tigers de Medicine Hat

Harrison Meneghin (Lightning de Tampa Bay)

Tanner Molendyk (Predators de Nashville)

Niilopekka Muhonen (Stars de Dallas)

Veeti Väisänen (Mammoth de l’Utah)

Andrew Basha (Flames de Calgary)

Cayden Lindstrom (Blue Jackets de Columbus)

Ryder Ritchie (Wild du Minnesota)

Hunter St. Martin (Panthers de la Floride)



Il y a plusieurs joueurs qui appartiennent à une équipe de la NHL, et ce, c’est sans compter les jeunes qui seront repêchés dans les prochaines années. Pensons, entre autres, à Caleb Desnoyers et Gavin McKenna. Bref, les partisans ont le droit à tout un calibre de jeu et ça promet pour la suite du tournoi.