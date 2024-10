Le dernier volet de la Trilogie des conquérants aura lieu le 3 mai 2025

Après l’immense succès obtenu le 4 mai dernier alors que plus de 700 amateurs de boxe s’étaient entassés dans la salle des congrès de l’Hôtel Universel, l’École de boxe olympique de Rivière-du-Loup annonce la présentation du troisième volet de la Trilogie des conquérants, le samedi 3 mai 2025, au même endroit.

Pour l’entraineur principal et copropriétaire de l’École de boxe olympique de Rivière-du-Loup, Mathieu Lavoie-Dion, cet évènement viendra fermer la boucle. À l’origine, trois galas, organisés par l’École de boxe olympique de Rivière-du-Loup, devaient avoir lieu successivement en 2019, 2020 et 2021. La pandémie en a décidé autrement en 2020 et 2021 puis la tenue de la 56e Finale des Jeux du Québec 2022 a monopolisé temps et énergies. Le troisième chapitre de cette trilogie conclura donc ce grand projet visant à promouvoir le développement de la boxe olympique dans la région.

«La boxe olympique est très populaire dans la région. À preuve, déjà en 2019, le premier gala de la Trilogie des conquérants avait attiré près de 600 spectateurs. Les Jeux du Québec ont donné un nouvel élan à la discipline et le 4 mai 2024, nous avons atteint un sommet. Nous entendons faire du gala du 3 mai 2025 une autre réussite éclatante mettant en vedette les boxeuses et les boxeurs de la région. Nous avons déjà des projets en tête pour les années suivantes», a souligné Mathieu Lavoie-Dion.

Le comité organisateur du troisième gala de la Trilogie des conquérants entamera sous peu la sollicitation de ses partenaires et commanditaires en prévision de l’évènement du 3 mai prochain.