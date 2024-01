Curling : une équipe louperivoise victorieuse à Rimouski 

L’équipe Adam, une formation composée de plusieurs joueurs de curling de Rivière-du-Loup, a remporté les grands honneurs de la quatrième édition du Challenge Rimouski, un tournoi qui était organisé ces derniers jours.

La formation louperivoise, composée de Janick Thériault (lead), Guillaume Rousseau (2e et vice-capitaine), Jacob Thériault (3e) et du capitaine Jérôme Adam (skip), un joueur de Québec, a remporté la finale A de la compétition par la marque de 6 à 5 contre l’équipe de Yanick Michaud, laquelle était formée d’athlètes de Rimouski et de Sept-Îles.

Tirant de l’arrière 3 à 1 en milieu de partie, le groupe ne s’est pas découragé. Il a réussi à revenir dans le match et à prendre les devants en vertu d’un pointage de cinq points au 7e bout. Cette poussée aura finalement fait la différence.

«On a fait 5 points avec le marteau», a souligné Janick Thériault en référence à la dernière pierre lancée à la fin d’un «bout». «Pour l’autre équipe, ça leur prenait ensuite trois points et ils n’ont pas su capitaliser.»

Cette victoire couronnait un tournoi pratiquement parfait pour l’équipe qui a célébré quatre gains en autant de matchs. Elle a récolté des victoires de 5 à 2 et 9 à 4 contre deux équipes de Rimouski, avant de s’imposer au compte de 6 à 4 contre des joueurs de Québec.

En demi-finale, la victoire a été acquise à l’arraché avec une grosse fin de match lors des 6e, 7e, et 8e bouts. Un gain qui a prouvé au groupe qu’ils n’étaient jamais battus et qui leu a donné confiance lors du match ultime. «On savait qu’on était capable de revenir de l’arrière. La chimie sur la glace était très bonne pour nous. On a fait preuve de caractère et la chance a été de notre bord», a résumé Janick Thériault.

Avant les Fêtes, l’équipe Adam avait participé à quatre tournois sans toutefois récolter les résultats escomptés. Il faut dire que le groupe a appris à trouver ses repères et à travailler ensemble après l’arrivée d’un nouveau coéquipier, Jérôme Adam.

Le joueur, qui fait partie d’un club de la Capitale-Nationale, a joint l’équipe en septembre et il a amené avec lui 20 ans d’expérience dans le sport, incluant une participation au championnat canadien U18 en 2018.

«C’est un excellent joueur», a confirmé Janick Thériault qui joue avec son frère Jacob et Guillaume Rousseau depuis environ trois ans.

Forte d’une première victoire en 2024, l’équipe Adam espère maintenant continuer de connaitre du succès au cours des prochains mois. Elle a notamment l’objectif de bien performer lors de trois compétitions importantes consécutives prévues en avril. Celles-ci leur permettront d’accumuler des points pour une éventuelle qualification aux championnats provinciaux 2025.

Concrètement les joueurs seront des tournois de Forestville du 12 au 14 avril, de Rivière-du-Loup du 19 au 21 avril et de Saguenay (Kénogami) du 25 au 28 avril.