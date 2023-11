Une équipe des Pumas au Tournoi international Pee-Wee de Québec 

La région du KRTB sera représentée lors de la plus prestigieuse compétition de hockey Pee-Wee au monde. La formation des Pumas M13 BB du Fleuve-et-des-Lacs a récemment reçu la confirmation qu’elle avait été acceptée pour participer au Tournoi International de Hockey Pee-Wee de Québec du 7 au 18 février. Un beau cadeau à l’approche du temps des Fêtes.

L’organisation du Témiscouata et des Basques a confirmé la belle surprise, le 27 novembre, sur les réseaux sociaux. Elle a du même coup partagé une vidéo dans laquelle on voit les jeunes recevoir la nouvelle. La joie et la fébrilité sont définitivement au rendez-vous.

L’équipe M13 BB des Pumas est composée des attaquants Shawn Sénéchal, Étienne Raymond, Aymrick Morin, Lambert St-Onge, Jacob Lebel, Nathan Mailloux, Hugo Bélanger, Justin Mailloux et Jeffrey St-Jean, ainsi que des défenseurs Lily-Rose Briand, Gabriel Lagacé, Zack Couture, Jayden Robert, Henri Labrecque et Hubert Caron. Les gardiens sont Anthony Lagacé et Gabriel B.-Gingras.

Thomas Bossé est l’entraineur-chef du groupe. Il est appuyé par les entraineurs-adjoints Vincent Baril et Vincent Labrecque.

Sanctionné par Hockey Québec et Hockey Canada, le Tournoi International de Hockey Pee-Wee de Québec se déroule au Centre Vidéotron ainsi qu'au Pavillon de la Jeunesse de Québec. Il permet annuellement à 120 équipes provenant de partout à travers le monde de vivre une expérience inoubliable.

Notons que chaque équipe aura la chance de jouer sa première partie sur la glace du Centre Vidéotron.