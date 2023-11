Les 3L s’inclinent en prolongation à Laval 

Les 3L de Rivière-du-Loup ont bataillé jusqu’à la toute fin contre la meilleure équipe au classement de la LNAH. La troupe louperivoise s’est toutefois avouée vaincue au compte de 6 à 5 en prolongation contre les Pétroliers de Laval, le 24 novembre.

Le match a été serré pendant 60 minutes, les deux équipes s’échangeant les buts tout au long de la rencontre. Les 3L ont égalisé la marque à 5-5 avec moins de 4 minutes à jouer au match, mais ils n’ont pas été en mesure de compléter le travail en surtemps.

Alexandre Ranger et Tristan Pomerleau, avec leurs premiers buts dans l’uniforme des 3L, Maxime St-Cyr, Louick Marcotte et Wayne Létourneau ont été les marqueurs pour les Louperivois. Christophe Lalonde, Maxime Guyon et Kasey Kulckycki ont récolté deux passes. Devant le filet, Tristan Côté-Cazenave a cédé 6 fois sur 42 lancers.

Les 3L seront de retour au Centre Premier Tech le 3 décembre, à 19 h 30, contre les Marquis de Jonquière.