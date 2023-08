Anthony D’Amours signe à nouveau avec les 3L

L’organisation des 3L a signé le défenseur de Trois-Pistoles, Anthony D’Amours pour une troisième saison ce 13 aout. En 2021, il a été le choix de première ronde de l’équipe.

Le directeur général a indiqué qu’ «Anthony est encore un jeune joueur dans cette ligue. Il prend de l'expérience et connait nos attentes envers sa "game". Nous désirons le voir progresser et être une valeur sûr en arrière. Son jeu défensif et physique sont ses meilleures armes pour avoir du succès dans la LNAH».

L'arrière de 6'3" et 225 lbs a disputé la totalité des matchs durant les 2 dernières campagnes amassant 13 points et 66 minutes de punitions en 64 matchs.

Le défenseur au style défensif est en mesure de bien jouer en désavantage numérique et il a la capacité de se servir de ses épaules également. Il a terminé au premier rang de l'équipe l'année dernière avec 195 mises en échecs.