Les Cataractes bouclent la saison avec une victoire à Rivière-du-Loup 

Les deux équipes en présence se sont échangé l’avance à quelques reprises, mais ce sont finalement les Cataractes McCain de Grand-Sault qui ont eu le dessus dans une victoire de 8 à 5 mercredi soir face au CIEL-FM à Rivière-du-Loup.

Le match a débuté sur les chapeaux de roue pour les visiteurs alors que le premier frappeur de la rencontre, Mathieu Moreau, a claqué un circuit loin au champ gauche. Tirant de l’arrière 2-0, les locaux ont aussitôt répliqué en fin de première manche prenant les devants 3-2 grâce à un simple de deux points de Guillaume Chénard et à un simple de Vincent Tardif.

En fin de cinquième manche alors que la marque était de 4 à 3, le CIEL-FM est une fois de plus revenu de l’arrière notamment sur un double d’Émilien Plouffe. Mais Grand-Sault n’avait pas dit son dernier mot et une poussée de quatre points en sixième manche est venue clore le débat.

En attaque pour les Cats, Éric Moreau a terminé la soirée avec trois coups sûrs en trois présences et trois points produits. Koby Midgley a aussi bien fait avec deux coups sûrs. Pour le CIEL-FM, Guillaume Chénard et Andy St-Gelais ont deux coups sûrs chacun.

Au monticule, Saul Naunez mérite la victoire. En six manches de travail, il a accordé cinq points et huit coups sûrs. Dans le camp adverse, à l’aube d’une série contre le Témiscouata, le CIEL-FM a utilisé un comité de quatre lanceurs. Antoine D’Amours a subi le revers en relève à Jacob Thériault et Émilien Plouffe.

Il s’agissait du dernier match de la saison régulière dans la Ligue de baseball Puribec. Dès dimanche la série quart de finale entre le CIEL-FM et les Braves Batitech se mettra en branle dans le Témiscouata à 19 h.