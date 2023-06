Championnat provincial : l’athlétisme à l’honneur à Rivière-du-Loup

Pour une deuxième année consécutive, la ville de Rivière-du-Loup, l’école secondaire de Rivière-du-Loup et le Club Filoup ont accueilli le 53e Championnat provincial scolaire d’athlétisme extérieur du RSEQ, du 9 au 11 juin. Un événement apprécié et couronné de succès lors duquel des athlètes des quatre coins de la province se sont dépassés dans différentes disciplines.

Présentées samedi et dimanche sur le terrain piste et pelouse, près de l’École secondaire de Rivière-du-Loup, les compétitions se sont terminées avec un mercure au-dessus des 20 degrés Celsius.

Samedi, la température a été plus fraiche, mas elle n’a pas empêché les athlètes de réussir de nombreux records personnels.

Lors des deux jours de compétition, plusieurs centaines de personnes se sont aussi réunies autour du terrain pour assister aux différentes épreuves. Les finales de dimanche après-midi ont particulièrement retenu l’attention sous un soleil éclatant. Le site grouillait, l’ambiance était festive.

«Pour nous, à l’école secondaire, de voir que les gens s’amusent, qu’ils sourient, le soleil qui est là, tout ça, c’est notre paye», a confié l’organisateur, Maxime St-Gelais en fin de journée.

La présentation de cet événement de grande envergure a de nouveau demandé toute une logistique de la part de l’organisation. L’expérience acquise l’an dernier aura toutefois été d’une richesse inestimable.

Rappelons que la compétition a été accueillie une première fois en 2022, après des reports en 2020 et 2021. Lors des deux plus récentes éditons, la région de Rivière-du-Loup a été découverte (ou redécouverte) par près de 800 athlètes et plusieurs de leurs proches.

«Une deuxième expérience, ça change tout. Tu modifies certaines choses, tu ne refais pas les mêmes erreurs. Ça nous a vraiment aidé dans la logistique. On savait que ça prenait un peu plus de bénévoles et d’arbitres, par exemple. Ç’a bien été, honnêtement, nous sommes contents», a partagé Maxime St-Gelais.

«Pour nous, c’était une autre occasion de montrer que notre région, notre ville, peut accueillir des événements provinciaux qui réunissent des athlètes de partout au Québec. On n’a pas l’air fous, loin de là. Notre force, c’est vraiment d’avoir tout à proximité, que ce soit le site de compétitions, l’hébergement et l’alimentation. Tu ne vois pas ça partout», a-t-il ajouté.

«En général, les gens apprécient. Ils sont vraiment contents quand ils viennent à Rivière-du-Loup.»

RÉSULTATS

Du côté des résultats, la formation de l’Est-du-Québec, composée de nombreux athlètes locaux, a réussi à s’imposer et à récolter plusieurs médailles. Elle s’est classée en 8e position sur les 14 délégations présentes. À ce niveau aussi, c’est donc mission accomplie.

Chez les Vaillants du Témiscouata, dix athlètes ont été sélectionnés sur l'équipe de l'Est-du-Québec. Ils ont récolté 7 médailles, dont cinq d'or et ont battu 11 records personnels.

Les trois champions provinciaux sont : Véronica Plourde au disque benjamin fille, Laurent Bélanger, avec deux médailles d'or au poids et au javelot chez les benjamins garçons, et Dana Jalbert, avec deux autres médailles d'or en hauteur et au poids, chez les benjamines.

Jordyn Hickey n’a pas été en reste en ajoutant deux médailles : l'argent au disque et le bronze au poids chez les benjamins.

Soulignons que l’entraineur Paul-Émile Lafrance était le président d'honneur de cette compétition. Un honneur pleinement mérité.

De leur côté, les athlètes Club Filoup ont aussi mis la main ensemble sur 7 médailles, tout en fracassant 33 records personnels. Au relais 4x400m, l’équipe féminine, composée de Anabelle Larouche, Odélie Drapeau, Julianne Thériault et Béatrice Choinière-Lambert, a brillé en remportant la médaille d’or tant convoitée.

Sur le plan individuel, Odélie Drapeau a également gagné une médaille d’argent au 400m et une médaille de bronze au 800m, alors que Juliette Dionne a mis la main sur l’argent au saut en longueur et le bronze au 80m haies, en plus de terminer au pied du podium au 100m.

Léane Ouellet (2e au lancer du javelot) et Emma Dubé (3e au lancer du disque) ont aussi offert d’excellentes performances lors du rendez-vous louperivois.

Par ailleurs, si certains participants ont fait le souhait de voir l’événement être de retour pour une troisième fois l’an prochain, Maxime St-Gelais confirme que l’organisation fera une pause. Rien n’est toutefois impossible à l’avenir.