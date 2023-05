Le CIEL-FM de Rivière-du-Loup vaincu en ouverture de saison

Les joueurs du CIEL-FM de Rivière-du-Loup ont encaissé une défaite de 9 à 4 contre les Braves Batitech du Témiscouata, champions en 2022, lors de leur première partie de la saison disputée le 28 mai.

En première manche, les visiteurs ont marqué trois fois avec des coups sûrs de Samuel Pearson, Félix Castonguay et Michaël Morin. Lors de la quatrième manche, les joueurs du Témiscouata ont profité de deux frappeurs atteints et ont ajouté deux points. Au monticule, Félix Castonguay des Braves Batitech du Témiscouata a espacé cinq coups sûrs pour mériter la victoire.

Dans le camp adverse, le lanceur du CIEL-FM Vincent Tardif a subi le revers. Samuel Pearson a été le meilleur frappeur des Braves du Témiscouata avec trois coups sûrs et deux points produits. Michaël Morin et Étienne Bergeron ont aussi frappé des coups sûrs. Pour le CIEL-FM, Jacob Thériault et Maxime Bourgelas ont été les meilleurs avec deux balles en lieu sûr chacun.

La prochaine partie du CIEL-FM de Rivière-du-Loup aura lieu le 2 juin à 20 h contre le Shaker de Rimouski. Au même moment, le Bérubé GM de Trois-Pistoles affrontera les Braves Batitech du Témiscouata.