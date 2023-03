Leïla Beaudoin demeure invaincue à Montréal 

Mission accomplie pour Leïla Beaudoin. La boxeuse originaire de Témiscouata-sur-le-Lac a mis la main sur sa neuvième victoire professionnelle, ce jeudi 23 mars au Casino de Montréal. L’athlète de 26 ans s’est imposée contre une boxeuse mexicaine, Laura Avendano Mondragon, par décision unanime des juges.

Leïla Beaudoin a remporté les six rounds du combat afin de conserver une fiche immaculée de neuf victoires en autant d’affrontements. Elle continue ainsi de faire sa place parmi l’élite des super-plumes sur la scène internationale.

Devant une adversaire coriace, la Témiscouataine a su démontrer une belle technique, un bon jeu de pieds et une belle force de frappe. Elle n'a d'ailleurs pas manqué de saisir les opportunités qui se sont présentées en contre-attaque pour atteindre son adversaire de bons coups avec sa droite et son crochet. Plusieurs combinaisons ont bien fonctionné.

Entre les troisième et les quatrième rounds, Leïla Beaudoin est demeurée debout, impatiente de reprendre les hostilités. Après avoir vu son adversaire prendre le centre du ring à quelques reprises, elle s’est ajustée et a connu une excellente fin de combat, accumulant les touches payantes. Mondragon affichait d’ailleurs des ecchymoses au visage et un saignement au nez lors de la dernière cloche.

«Ç’a s’est vraiment bien passé. J’ai fait de beaux ajustements tout au long du combat. Elle mordait bien à mes feintes», a rigolé la boxeuse avec candeur, sur les ondes de BPM Sports.

«Depuis quelques combats, j’utilisais rarement mon crochet. Pourtant, il est rapide et il sort bien. On se disait qu’il faudrait en profiter davantage et je suis contente de l’avoir fait […] Je suis aussi contente de ma boxe à l’intérieur. On a beaucoup travaillé là-dessus et je ne me suis pas sentie en danger.»

Rappelons que le combat a fait beaucoup parler au cours des dernières heures, puisque la boxeuse mexicaine n’a pas fait le poids lors de la pesée officielle. Elle s’était présentée à 136,6 livres, soit 6,6 livres au-dessus de la limite permise.

Un manque de préparation et de sérieux que Beaudoin – qui a fait osciller la balance à 129,6 livres – n’a pas hésité à qualifier d’irrespectueux.

Au final, la différence de poids n’aura pas fait la différence. Leïla Beaudoin était préparée et a offert un bon combat sur le plan technique. «J’ai été sérieuse à l’entrainement, dans ma diète, dans mon poids et je pense que ç’a paru ce soir», a-t-elle résumé.

Avant la soirée, Leïla Beaudoin était classée au 5e rang mondial chez les super-plumes dans le classement BoxRec, l’un des palmarès les plus en vues dans le milieu de la boxe. Du côté de la World Boxing Association (WBA), elle occupait toujours le 9e rang.