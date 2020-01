Les Arabesques en compétition à Rimouski

Plusieurs patineuses artistiques du club des Arabesques de Rivière-du-Loup ont participé et bien performé lors de la Classique Jocelyne Blier qui se tenait les 4 et 5 janvier 2020 à Rimouski.

Dans la catégorie Juvénile, Mélodie Gagnon a pris le neuvième rang.

En Star 6, Élyse Charest a obtenu une médaille de bronze et Alexandra Fournier a pris le 4e rang. En Star 5 moins de 10 ans, Maélie Lebel a remporté une médaille de bronze, ainsi qu’une médaille d’argent en Star 4 moins de 10 ans. Maude Malenfant a pris le 7e rang chez les Star 5 moins de 13 ans. En Star 4 moins de 13 ans, Jana Doré a gagné une médaille de bronze.

Dans la catégorie Star 3, Florence Blier a obtenu un ruban Argent et Noémie Bérubé un ruban Bronze. En Star 2, Léa-Rose Bastille ramène un ruban Argent et Laurence Sénéchal un ruban Bronze.

Chez les Star 1, Daphné Paré, Coralie Paré et Mélody Tremblay ont toutes obtenu un ruban Or. Finalement, dans les catégories Étape 5 et Étape 4, Livia Murray et Lauraly Tremblay ont remporté chacune un ruban Argent.

Sur la photo, on reconnait Lauraly Tremblay, Coralie Paré, Mélody Tremblay, Maélie Lebel, Daphné Paré, Noémie Bérubé, Léa-Rose Bastille, Laurence Sénéchal, Livia Murray, Mélodie Gagnon, Florence Blier, Jana Doré, Maude Malenfant et Élyse Charest.