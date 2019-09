Le Frontière FM remporte son premier championnat

Après trois ans de règne sans partage, le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles a plié l'échine face au Frontière FM d’Edmundston dimanche soir par la marque de 2-1. L'équipe hôte a fait preuve d'opportunité dans la victoire, laissant derrière elle des années marquées par la défaite pour célébrer son premier championnat.

C'est devant une foule de 820 spectateurs réunie au stade Bill-Turgeon que le championnat de la Ligue de baseball sénior du Bas-Saint-Laurent s'est joué. Le match a été un véritable duel de lanceurs alors qu'Elixander Fernandez et Dave Voyer ont été dominants.

Fernandez a complètement fermé la porte à l’offensive du Construction Michaël Bérubé en retirant les 13 derniers frappeurs de suite pour savourer sa troisième victoire en finale. Voyer a été des plus solides n'accordant que trois coups sûrs lors des deux premières manches et trois autres dans les deux dernières.

Ce sont les Pistolois qui ont été les premiers à s'inscrire à la marque, en troisième manche. C'est en sixième manche qu'Edmundston a pu créer l'égalité 1-1. Une erreur sur une balle frappée par Darryl Pelletier avec un retrait a permis à Charles Nadeau (qui avait ouvert la manche avec un simple et bénéficié de l'amorti-sacrifice de Sylvain Guignard pour avancer de 90 pieds) d’atteindre le marbre et procurer une victoire de 2 à 1 au Frontière FM d’Edmundston.

«Nous avons travaillé toute la saison et nous récoltons ce soir le résultat de ces efforts. La série a été difficile et nous avons obtenu trois victoires par un point. Leurs lanceurs ont été bons et heureusement pour nous, les nôtres aussi. Ce fut une série serrée, mais notre attaque a été supérieure », a confié à notre confrère d'Info Week-End, Daniel Goulet, l’entraineur de l’équipe, Benoit Dufresne.

Le Frontière FM d’Edmundston a remporté la finale en cinq parties. Pour le CMB de Trois-Pistoles, il s'agissait d'une quatrième présence successive en finale de la Ligue de baseball sénior Puribec.