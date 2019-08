3L : Murphy et Rhéaume de retour, Charbonneau s’amène

L’organisation des 3L continue sa préparation pour la prochaine saison en annonçant le retour des attaquants Michael Rhéaume et Ryan Murphy. De plus, le défenseur et joueur autonome Philippe Charbonneau a paraphé une entente avec l’équipe en vue de la prochaine saison.

L’attaquant Michael Rhéaume en sera à une 2e saison avec l’organisation louperivoise, lui qui a connu une excellente saison recrue avec une récolte de 33 points en 35 parties.

Le directeur général Karl Boucher se dit heureux du retour du jeune attaquant de 24 ans. «Il a connu une très bonne première saison avec nous. Sa vitesse et son éthique de travail est un plus pour nous.»

Rhéaume se dit excité d’entamer sa deuxième saison dans la LNAH. «Je suis très content d’être de retour avec les 3L. C’est une excellente organisation et l’esprit d’équipe est incroyable. Je veux contribuer encore plus aux succès de l’équipe et je crois que nous avons les éléments pour remporter les grands honneurs», a-t-il partagé.

Quant à Ryan Murphy, il entamera une 6e saison avec les 3L. L’homme fort natif de l’Île-du-Prince-Édouard était une priorité pour le directeur général. «À partir du moment que Ryan m’a mentionné son intérêt à revenir, il n’y avait aucune hésitation dans mon cas pour son retour. Il connait son rôle, il le fait à merveille et il est apprécié de tous ses coéquipiers.»

Murphy est aussi heureux de son retour. «Il y a quelques nouveaux hommes forts dans la ligue. Je suis prêt à faire face à la musique lorsqu’on aura besoin de moi.»

CHARBONNEAU

Le défenseur droitier de 24 ans Philippe Charbonneau se joindra à la brigade défensive louperivoise la saison prochaine. Le directeur général Karl Boucher est très ravi de son acquisition, lui qui était courtisé par plusieurs organisations de la LNAH.

«On le sait que des défenseurs, c’est une denrée rare. Charbonneau est solide défensivement, possède un bon lancer et une belle mobilité. C’est un très bon ajout à notre groupe de défenseur.»

Le principal intéressé se dit très heureux de se joindre au 3L. «C’était important de me retrouver dans une bonne organisation en quittant le hockey universitaire. Après avoir discuté avec Karl Boucher et mon ancien coéquipier à Concordia Dom Beauchemin, je savais que Rivière-du-Loup était la place idéale pour moi.»

L’organisation invite les partisans à rester à l’affût de sa page Facebook dans les prochaines semaines, alors que d’autres signatures seront annoncées, une première vague de vente de billets de saison aura lieu et les détails pour le programme double hors-concours du côté de Matane seront dévoilés.