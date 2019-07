Les frères Alex et Jérôme Beaulieu en grande finale à Mont-Joli

Le week-end dernier avait lieu le 2e évènement de la saison à la piste d’accélération Jacques Lelièvre à Mont-Joli. Plusieurs pilotes louperivois étaient présents pour compétitionner sur cette nouvelle piste permanente située sur les terrains de l’aéroport local.

Alors que le nombre de voitures en compétition diminuait au cours des rondes éliminatoires samedi en fin de journée, trois pilotes étaient toujours dans la course en demi-finale de la catégorie Super Pro. Alex Beaulieu au volant de la Camaro Octane Performance avait alors l’avantage sur Boris Blanchard de Québec, tandis que son frère Jérôme bénéficiait d’un laissez-passer à la ronde suivante en raison du nombre impair de compétiteurs restants.

Les spectateurs présents ont donc eu droit à une grande finale toute louperivoise avec les frères Beaulieu qui croisaient le fer pour une première fois pour les grands honneurs. C’est finalement Jérôme qui a eu l’avantage par quelques millièmes de seconde sur son frère cadet.

Jérôme Beaulieu, qui a remporté la victoire il y a quelques semaines à Napierville dans la catégorie Top Dragster, en plus de participer à une seconde finale lors de ce même événement, fait excellente figure sur le circuit d’accélération québécois. Le pilote louperivois a atteint la grande finale pour une quatrième fois consécutive dimanche, s’inclinant face au pilote local Sébastien Levesque. Beaulieu cumule 2 victoires et 2 défaites en finale cette saison.

Notons que Gilles Michaud était aussi en piste le week-end dernier à Mont-Joli, lui qui apprivoise son nouveau bolide de type dragster. Michaud était qualifié en tête de la catégorie Super Pro dimanche avec un chrono de 4.67. De son côté, Kevin Poitras de St-André-de-Kamouraska a également impressionné alors qu’il réalisa plusieurs chronos sous la barre des 5 secondes avec sa Corvette C7 Roadster.

Beaulieu et Poitras, qui font équipe, seront dans la région de l’Outaouais le week-end prochain pour compétitionner à la 38e édition du Bracket Bonanza, la plus prestigieuse course d’accélération dans l’Est-du-Canada. Les pilotes seront de retour pour une dernière fois à Mont-Joli la fin de semaine du 17 et 18 août prochain.