Des équipements de golf disponibles gratuitement pour les familles du Transcontinental

Suite à la concertation des services de loisirs, les municipalités du Transcontinental ont décidé de mettre à la disposition des familles des équipements gratuits afin qu’elles puissent s’initier au golf, que ce soit pour commencer à frapper des balles ou pour se pratiquer sur le terrain.

En collaboration avec le Club de golf Transcontinental et l’Unité régionale de loisirs et de sports (URLS) du Bas-Saint-Laurent, trois ensembles d’équipements pour enfants de 5 à 12 ans, de même que deux ensembles pour adultes sont maintenant disponibles au Club afin de permettre aux parents d’accompagner leurs enfants dans la découverte de ce sport.

Les enfants de 12 ans et moins peuvent jouer gratuitement. La tarification complète est disponible sur le site Internet www.golftranscontinental.com.

À noter qu’il est aussi possible de suivre des cours avec un professionnel en appelant au Club de golf Transcontinental au 418-859-2012. Des forfaits d’initiation sont également offerts au cout de 45 $ pour les enfants de 5-12 ans, et de 75 $ pour les adultes. Le forfait comprend l’accompagnement par un formateur, une séance au champ de pratique en plus de trois accès supplémentaires au champ de pratique et de deux accès au «neuf trous» suite à la formation.

Cette initiative est rendue possible grâce au programme de soutien financier pour des projets intermunicipaux de l’URLS du Bas-Saint-Laurent.

Nous reconnaissons sur la photo, de gauche à droite : Karyne Patry, responsable des loisirs à la municipalité de Saint-Athanase, Patrick Cyr, directeur du service des loisirs à la Ville de Pohénégamook, Dany Patry, président du Club de golf Transcontinental et Steven Bouchard, technicien en loisir à la municipalité de Rivière-Bleue.