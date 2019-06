Les Braves Batitech du Témiscouata surprennent le Bar La Mansarde

Le Bar La Mansarde de Matane semblait se diriger vers une victoire de 3 à 1 dimanche sur les Braves Batitech du Témiscouata, mais ces derniers ont gâché la performance de Maxime Gauthier en y allant d’une poussée de cinq points, couronnée par le simple de deux points de François Lebel, sur six coups sûrs à leur dernier tour au bâton pour se sauver avec une victoire de 6 à 3.

Le Bar La Mansarde avait pris l’avance 2 à 1 en première manche sur le simple de deux points d’Alexandre L’Italien avec deux retraits. Louis-Michel L’Italien était venu creuser l’écart en marquant le troisième point de son équipe sur une balle passée en sixième manche avant de voir les visiteurs briser le party.

Le lanceur gagnant est Anthony Fournier. Il a lancé pendant six manches. Au bâton pour Témiscouata, Félix Castonguay s'est illustré avec deux coups sûrs en trois présences et un point produit. Michaël Ouellet n'est pas en reste non plus avec deux coups sûrs en quatre présences et un point produit.

CLASSEMENT DIVISION OUEST DIVISION EST

ÉQUIPES PJ V D Moy Diff ÉQUIPES PJ V D Moy Diff GRAND SAULT 9 8 1 .889 - TROIS-PISTOLES 9 7 2 .778 - EDMUNDSTON 8 7 1 ..875 .5 RIMOUSKI 8 4 4 .500 2.5 TÉMISCOUATA 7 1 6 .143 5.5 RIVIÈRE-DU-LOUP 8 3 5 .375 3.5 LA POCATIÈRE 8 1 7 .125 6.5 MATANE 9 2 7 .222 5

Prochaines rencontres : Le mercredi 19 juin :

Le Bar La Mansarde de Matane vs le Shaker de Rimouski ;

Le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles vs le CIEL-FM de Rivière-du-Loup;

Les Braves Batitech du Témiscouata vs le CHOX-FM de La Pocatière.

Les trois matchs sont à 20 heures.