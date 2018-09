Le Grand Tour Desjardins roulera au KRTB

Du 4 au 10 août, une impressionnante caravane de 1800 cyclistes parcourra les routes du Bas-Saint-Laurent à l’occasion du 25e Grand Tour Desjardins, organisé par Vélo Québec.

Les cyclistes sont attendus à La Pocatière d’où ils prendront le départ. Ces derniers pédaleront entre 230 km et 962 km - dont plus de 25% seront sur le réseau cyclable de la Route verte (#Routeverte) - en 7 jours sur un circuit qui reliera les villes-étapes de Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles et Rimouski.

Les cyclistes passeront deux nuits dans chacune des trois villes-étapes et bénéficieront ainsi d’un maximum de liberté pour ponctuer leur randonnée à leur guise. Les cyclistes ont également le choix de vivre le Grand Tour Desjardins à leur rythme, selon l’expérience qui leur convient : en formule 7 jours, 3 jours ou 1 jour.

Voici le parcours au KRTB :

Jour 1 - La Pocatière, Saint-Pacôme, Rivière-Ouelle, Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, Kamouraska, Saint-Germain, Saint-André, Notre-Dame-du-Portage, Rivière-du-Loup

- La Pocatière, Saint-Pacôme, Rivière-Ouelle, Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, Kamouraska, Saint-Germain, Saint-André, Notre-Dame-du-Portage, Rivière-du-Loup Jour 2 - Journée en boucles à partir de Rivière-du-Loup. Parcours via Cacouna, L’Isle-Verte, Saint-Paul-de-la-Croix, Saint-Épiphane, Saint-Modeste.

- Journée en boucles à partir de Rivière-du-Loup. Parcours via Cacouna, L’Isle-Verte, Saint-Paul-de-la-Croix, Saint-Épiphane, Saint-Modeste. Jour 3 - Rivière-du-Loup, Saint-Épiphane, Saint-François-Xavier-de-Viger, Saint-Clément, Saint-Jean-de-Dieu, Trois-Pistoles.

- Rivière-du-Loup, Saint-Épiphane, Saint-François-Xavier-de-Viger, Saint-Clément, Saint-Jean-de-Dieu, Trois-Pistoles. Jour 4 - Journée en boucles à partir de Trois-Pistoles. Parcours via Sainte-Françoise, Saint-Médard, Saint-Guy, Lac-des-Aigles, Sainte-Rita, Saint-Jean-de-Dieu.

- Journée en boucles à partir de Trois-Pistoles. Parcours via Sainte-Françoise, Saint-Médard, Saint-Guy, Lac-des-Aigles, Sainte-Rita, Saint-Jean-de-Dieu. Jour 5 - Trois-Pistoles, Saint-Mathieu, Saint-Fabien, Le Bic, Rimouski.

En plus des parcours spécialement conçus à chaque édition par une équipe d’experts, les participants profitent d’une multitude de services sur la route et au village : transport des bagages, support mécanique et premiers soins, services de massothérapie et médecine sportive, service de repas sur la route (halte-dîner et ravitaillement) et au village (petit déjeuner et souper), notamment.