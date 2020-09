COVID-19 : 12 nouveaux cas s’ajoutent au Bas-Saint-Laurent

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent rapporte 12 nouveaux cas positifs confirmés de COVID-19, dont 5 au Témiscouata, en date du 18 septembre, portant le total régional à 234 cas depuis le début de la pandémie.

Le virus circule dans plusieurs régions du territoire bas-laurentien. Les nouveaux cas recensés dans le bilan de vendredi l'ont d’ailleurs été dans plusieurs MRC, soit celles Témiscouata (+5) de Rivière-du-Loup (+3), Rimouski-Neigette (+2) et Kamouraska (+1).

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent dénombre 84 cas rétablis en date du 18 septembre. Il n'y a aucune hospitalisation en lien avec la COVID-19 sur le territoire. Le nombre de dépistages est en baisse, avec 857 tests effectué dans la journée du 17 septembre.

Cas par MRC

La Matapédia : 14

La Matanie : moins de 5

La Mitis : 5

Rimouski-Neigette : 40 (+2)

Les Basques : moins de 5

Rivière-du-Loup : 93 (+3)

Témiscouata : 22 (+5)

Kamouraska : 53 (+1)

À déterminer : 1

Bas-Saint-Laurent : 234 (+12)

HORAIRE DES CLINIQUES DE DÉPISTAGE

Voici l'offre de servie dans les CDD pour les prochaines semaines dans la région:

- Dépistage de 8h à 20h à Rimouski et Rivière-du-Loup, avec et sans rendez-vous;

- Dépistage de 8h à 18h au Témiscouata, La Pocatière, Amqui et Matane, avec et sans rendez-vous;

- Dépistage de 8h à 16h aux Basques et dans la Mitis, sur rendez-vous.



Les horaires pourraient être révisés à la hausse selon l'évolution épidémiologique.

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 297 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 66 653. Aucun décès n'est survenu dans les 24 dernières heures, mais 1 décès survenu à une date inconnue s'ajoute, pour un total de 5 792 décès.

Le nombre d'hospitalisations est resté stable par rapport à la veille, avec un cumul de 136. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 1, pour un total de 30. Les prélèvements réalisés le 16 septembre s'élèvent à 29 726, pour un total de 2 009 253.