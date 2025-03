Bienvenue à la Maison de la Famille du Grand-Portage! Un milieu de vie où le bien-être des familles est au coeur de toutes ses actions. La Maison de la Famille du Grand-Portage est née d'une volonté citoyenne en 1996. Depuis plus de 25 ans, on y prend soin des familles de la région. Sa mission? Soutenir, outiller et accompagner les familles ...