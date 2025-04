Collision spectaculaire à Rivière-du-Loup

Un accident entrave actuellement l’intersection du boulevard de l’Hôtel-de-Ville et de la rue Joly à Rivière-du-Loup. Un véhicule utilitaire sport a terminé sa course contre un poteau électrique situé en face de l’école primaire Joly.

Selon les informations récoltées sur place, une première collision s'est produite sur le boulevard de l'Hôtel-de-Ville en direction ouest, à l'intersection. Par la suite, le véhicule utilitaire sport a poursuivi son chemin, traversé le terre-plein, percuté un second véhicule et terminé sa course dans la cour de l'école.

Trois véhicules ont été endommagés lors de l'accident. Une conductrice a été transportée vers le centre hospitalier par les paramédics de manière préventive. Les causes des collisions n'ont pas été dévoilées.

L'une des voies du boulevard de l'Hôtel-de-Ville est entravée en direction est en raison de l'intervention des services d'urgence. Ce secteur est à éviter pour le retour à la maison.