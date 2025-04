Bilan de l'opération concertée de la Sûreté du Québec

La Sûreté du Québec a procédé, le 15 avril dernier, à une opération nationale en matière de sécurité routière sur l’ensemble de son territoire.

Accompagnés de plus de 30 partenaires, dont 28 corps de police municipaux, les policiers sont intervenus sur les principaux comportements à risque qui sont à l’origine des collisions mortelles et avec blessés graves afin de conscientiser et responsabiliser les conducteurs face à leur implication dans l’amélioration du bilan routier, et d’accroitre le sentiment de sécurité sur l’ensemble du réseau routier.

Lors de cette opération, les policiers ont ciblé les comportements imprudents, la conformité des équipements de protection associés à l’usager motocycliste et le respect du corridor de sécurité d’un véhicule d’urgence, d’une dépanneuse ou d’un véhicule de surveillance immobilisé avec flèche, gyrophares ou feux clignotants actionnés.

Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent et les Iles-de-la-Madeleine

- 313 pour des excès de vitesse;

- 7 pour le non-port de la ceinture de sécurité;

- 4 pour utilisation du téléphone cellulaire au volant; et

- 87 pour diverses autres infractions au Code de la sécurité routière

Dans la province

Au total, ce sont 5545 constats d’infraction qui ont été émis par l’ensemble des intervenants, dont :

- 2937 pour des excès de vitesse;

- 93 pour le non-port de la ceinture de sécurité;

- 250 pour utilisation du téléphone cellulaire au volant; et

- 2181 pour diverses autres infractions au Code de la sécurité routière.



Actuellement, les causes principales de collisions mortelles demeurent la conduite imprudente, les excès de vitesse, la capacité de conduire affaiblie par l’alcool, la drogue ou la fatigue ainsi que la distraction au volant.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026 « La vie humaine, au cœur de nos actions », qui a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur l’ensemble du territoire desservi par la Sûreté du Québec.