Déversement de produits pétroliers au centre commercial de Témiscouata-sur-le-Lac

Un véhicule, non identifié jusqu’à maintenant, a laissé sur son chemin une trainée de carburant et d’huile sur plus de 100 mètres dans le stationnement des Galeries Témis, à Témiscouata-sur-le-Lac. Les pompiers du service de sécurité incendie ont été déployés sur les lieux vers 10 h 20 le 19 mars afin de contenir le déversement.

Un important périmètre de sécurité a été érigé et une quinzaine de pompiers se trouvent actuellement sur les lieux, d'après le directeur du Service de sécurité incendie de Témiscouata-sur-le-Lac, Gérald Dubé. Des barrières et des paniers d’épicerie ont été utilisés afin de limiter l’accès aux secteurs qui ont été contaminés par l’huile et l’essence. La priorité des pompiers est d'éviter que ces substances ne se retrouvent dans les égouts.

Une chargeuse a dégagé la neige située près du déversement pour faciliter le travail de la compagnie spécialisée en services à l'environnement Campor qui viendra faire le nettoyage au cours des prochaines heures.

Les activités des commerces se déroulent comme prévu, malgré le déploiement des services d’urgence. Des démarches ont été entreprises par la Sûreté du Québec afin de trouver l’origine du déversement de produits pétroliers.