Route 132 : conditions difficiles entre Saint-Fabien et Saint-Simon

Les automobilistes et camionneurs empruntant la route 132, entre les municipalités de Saint-Simon et de Saint-Fabien, sont invités à faire preuve de prudence. Plusieurs sorties de route, notamment de poids lourds, sont survenues dans la dernière heure.

Info Dimanche a reçu de nombreux témoignages d'usagers de la route déplorant les conditions routières. Un camionneur qui a requis le couvert de l’anonymat a mentionné avoir croisé plusieurs autopatrouilles de la Sûreté du Québec ainsi que des ambulances, mais aucun véhicule du ministère des Transports. Il nous a fait part d'une visibilité parfois critique causée par de la poudrerie, mais aussi de la présence de vents violents et d’une chaussée glissante, décrite comme une véritable patinoire.

«Si on n’est pas chargé comme je le suis, qu'on est léger, que ce soit une remorque, une voiture ou un "panel", c’est très dangereux. Les vents nous poussent sur le côté et l'asphalte est couverte d'une "slush" qui adhère à la chaussée. C'est à faire extrêmement attention», prévient-il.

De son côté, la Sûreté du Québec confirme qu'elle dénombre « quelques » sorties de route, dont une impliquant un camion semi-remorque et ayant nécessité un transport vers un centre hospitalier. «Il y a d'autres sorties de route, mais sans incidence importante et qui n'ont fait aucun blessé», a souligné le relationniste de la SQ, Frédéric Deshaies.

Selon Québec 511, la chaussée de la route 132 entre Saint-Simon et Rimouski serait dégagée et sèche, et la visibilité, «bonne». Toutefois, sur le terrain, force est de constater que les conditions diffèrent. Plus à l'est, la Sûreté du Québec a déclenché l'opération Dégivreur.