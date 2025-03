Un Louperivois plaide coupable à près de 40 infractions sexuelles 

Jonathan Marceau-Moreau, un homme originaire de Rivière-du-Loup, a plaidé coupable à près d’une quarantaine de chefs d’accusation à caractère sexuel, dont leurre, possession de pornographie juvénile et incitation à des contacts sexuels, le 20 février au palais de justice de Montmagny.

L’individu de 32 ans a aussi reconnu dans sa culpabilité pour des accusations de harcèlement criminel, d’extorsion et de bris de probation, selon les documents de la cour.

Les faits reprochés se sont déroulés entre septembre 2021 et octobre 2023, moment où Jonathan Moreau-Marceau a été arrêté à Rivière-du-Loup. L’accusé aurait fait un total de 11 victimes mineures, maintenant une relation intime de plusieurs mois avec 7 d’entre elles.

Toujours selon les actes d’accusation, Jonathan Marceau-Moreau communiquait virtuellement avec de jeunes filles, âgées de moins de 16 ans, afin de les harceler et de leur transmettre du matériel sexuellement explicite.

Le Soleil rapporte que l’accusé prenait contact avec ses victimes sur les réseaux sociaux Snapchat et Facebook. Il leur faisait ensuite miroiter une relation amoureuse à travers plusieurs discussions écrites et vidéos. Suivaient, immanquablement, des demandes pour des photos ou des vidéos à caractère sexuel.

Jonathan Marceau-Moreau mentait sur son âge en prétendant être un jeune adulte et utilisait la menace afin de parvenir à ses fins et de garder un contrôle sur les jeunes victimes, souligne aussi Le Soleil.

Marceau-Moreau exigeait du contenu explicite pratiquement tous les jours et il demandait aux jeunes filles de lui écrire constamment et de répondre à ses désirs. Il gardait aussi contact avec certaines de leurs amies et réussissait même à les géolocaliser grâce à l’application de localisation sur Snapchat.

Le délinquant aurait fait des victimes dans plusieurs secteurs de la province, dont Québec, Rivière-du-Loup, Saint-Siméon et Sainte-Julie. Certaines d’entre elles ont envoyé des dizaines de photos et vidéos sur la période de contrôle de quelques mois.

Jonathan Marceau-Moreau avait été arrêté une première fois le 24 novembre 2022, puis libéré avec des conditions en lien avec des infractions à caractère sexuel. Il a été arrêté une seconde fois par les policiers de la Sûreté du Québec près d’un an plus tard, en octobre 2023.

Le trentenaire est demeuré détenu. Il doit revenir devant le juge Sébastien Proulx à une date ultérieure afin de connaitre sa peine. Un rapport présentenciel et un rapport sexologique ont été demandés.