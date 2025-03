Interventions et arrestations dans le Témiscouata

Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Témiscouata ont été occupés durant la dernière fin de semaine. Trois interventions impliquant de la vitesse, de l’alcool, un vol et de la contrebande ont été réalisées. Certaines ont même mené à des arrestations.

Le 28 février en soirée, des policiers ont capté un conducteur du Nouveau-Brunswick en grand excès de vitesse sur l’autoroute 85 à Témiscouata-sur-le-Lac. L’automobiliste a été arrêté puisqu’il conduisait avec les capacités affaiblies par l’alcool. Son taux dépassait le double de la limite permise.

En plus de son constat d’infraction pour grand excès de vitesse, le permis de conduire du quinquagénaire a été suspendu pour une période de 90 jours, et son véhicule a été saisi pour un mois.

MOTONEIGE

Dans la nuit du 1er au 2 mars, les policiers ont reçu un signalement pour un individu à motoneige ayant un comportement suspect. Lorsqu’il a été intercepté à Témiscouata-sur-le-Lac, les agents ont constaté que l’individu de 40 ans était en possession d’une motoneige volé plus tôt en journée à Saint-Cyprien.

Le quadragénaire pourrait faire face à des accusations de vol de véhicule et de recel. Le dossier sera soumis au DPCP.

PERQUISITION



Le 1 mars en début de soirée, une agente du poste de la MRC de Témiscouata a intercepté une camionnette pour une vérification sur l’autoroute 85 en direction sud, à St-Louis-du-Ha! Ha!.

La policière a remarqué, pendant son intervention, une caisse de tabac à chiquer à l’intérieur du véhicule ainsi qu’une odeur s’en dégageant. Le véhicule a été remorqué.

Avec l’obtention d’un mandat pour perquisitionner la camionnette, les policiers ont saisi près de 200 000 cigarettes de contrebande, un peu plus de 600 rondelles (1.2 once) de tabac en vrac et environ 25 pots (12 onces) de tabac à chiquer.



Les deux hommes à bord du véhicule, âgés de 25 et 32 ans, pourraient faire face à des accusations en vertu de la loi sur l’impôt et le tabac.