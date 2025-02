Une maison est la proie des flammes à Notre-Dame-des-Neiges

Les pompiers du Service incendie et de sécurité civile de Trois-Pistoles (SISC) ont été appelés à se rendre sur la route 132 à Notre-Dame-des-Neiges, à proximité du chemin Rioux qui mène au camping, pour un feu de bâtiment le 25 février vers 23 h. Malheureusement, la maison unifamiliale est une perte totale.

À l’arrivée du SICS, l’embrasement était généralisé au niveau de l’entretoit de la maison mobile rénovée et allongée. Les sapeurs se sont rapidement mis en mode offensif afin de rabattre les flammes qui s’échappaient majoritairement du toit.

Malgré leurs efforts, l’incendie prenait du terrain dans le bâtiment. «Donc on s’est replié et on a adopté une stratégie défensive», raconte le directeur du SISC, Raphaël Bastille. Les équipes ont donc commencé à arroser de l’extérieur.

Vers la fin de l’intervention, les pompiers ont pu entrer sécuritairement afin de finaliser l’extinction.

La maison étant hors réseau, les pompiers ont dû s’alimenter en eau à partir d’un point d’eau aménagé à cet effet sur le chemin Rioux. Plusieurs casernes ont aussi été appelées en renfort pour leurs citernes pour avoir des sources d’eau de plus.

«Les principaux défis ce sont d’être hors réseau d’eau et d’avoir des températures froides», confie M. Bastille. Il est fier des équipes sur place qui ont combattu le brasier pendant plusieurs heures.

Aussi, le SISC n’a pas craint une progression de l’incendie aux bâtiments voisins situés à au moins 50 pieds de la maison. Le vent n’était pas trop fort et le Service a rapidement mis des jets en opération, rapporte le directeur. «Donc ça a limité les possibilités de propagation», indique M. Bastille

Pour l’instant, le SISC ignore l’origine de l’incendie. Il suspecte toutefois que la source provienne du sous-sol de la bâtisse.

Les deux résidents, qui dormaient lorsque l’incendie a éclaté, ont évacué la maison avant l’arrivée des pompiers. C’est eux qui ont logé l’appel à la centrale. Ils ont été relocalisés dans leur famille, puisque la maison est une perte totale.

Mentionnons que l’électricité a été coupée pendant un moment pour près de 2 000 clients durant l’intervention, le temps qu’Hydro-Québec isole la maison touchée et rétablisse le service.

Une quarantaine de pompiers du SISC de Trois-Pistoles, de Saint-Éloi, de Saint-Mathieu-de-Rioux, de Saint-Simon-de-Rimouski, de Saint-Fabien et de L’Isle-Verte se trouvaient sur les lieux pour combattre l’incendie.

Les sapeurs ont arrêté d’arroser vers 6 h 30. Vers 8 h 20, le SISC était toujours à la caserne afin de nettoyer leurs équipements. Une équipe est restée sur place afin de sécuriser la scène en attendant la fin de l’enquête pour déterminer la cause de l’incendie.