Fraude grand-parent: des victimes à Rivière-du-Loup et Rimouski

La Sûreté du Québec invite la population à redoubler de prudence concernant un stratagème de fraude plus présent ces temps-ci. Au cours des deux dernières semaines, près d’une vingtaine de dossiers d’enquête ont été ouverts à Rimouski ainsi qu’à Rivière-du-Loup. Certaines victimes ont malheureusement perdu des sommes monétaires.



Les personnes ciblées ont été appelées par téléphone en mentionnant qu’un de leur proche, souvent un petit-fils ou petite-fille, était détenu par les policiers et avait besoin de quelques milliers de dollars pour être libéré, ou encore une situation où le petit enfant se trouve dans un hôpital à l’extérieur du pays et doit payer immédiatement certains soins médicaux.



Lors de la conversation téléphonique, la mise en scène des fraudeurs implique parfois une personne qui se fait passer pour un policier ou un avocat. Les fraudeurs ont recours à des stratagèmes variés pour arriver à leurs fins et soutirer de l’argent à leurs victimes. Lorsqu’ils utilisent ces arnaques, les fraudeurs profitent de la vulnérabilité de certaines personnes pour leur mettre de la pression.



COMMENT SE PROTÉGER

Voici quelques règles simples pour vous protéger et éviter d’être victime de ce type d’escroquerie:



- Les fraudeurs misent sur le fait que vous réagirez émotivement pour aider votre proche en situation d’urgence. Ils peuvent parfois être très insistants et multiplier les appels afin de générer davantage d’anxiété de votre part. Résistez à la pression et à l’envie d’agir rapidement.



- Ne donnez pas de renseignements personnels à votre interlocuteur.



- Posez des questions personnelles auxquelles seul votre proche serait en mesure de répondre.



- Appelez les parents, un autre membre de la famille ou des amis de la personne afin de vérifier la validité de l’histoire qui vous a été présentée.



- N’envoyez jamais d’argent à quelqu’un que vous ne connaissez pas et ne fournissez jamais votre numéro de carte de crédit à moins d’avoir validé l’identité de la personne avec laquelle vous transigez.



- Les policiers ne communiquent jamais avec des citoyens pour obtenir le versement d’une caution et n’ont jamais recours à un service de virement d’argent. En cas de doute et avant d’envoyer toute somme d’argent, communiquer avec le service de police qui dessert votre municipalité (Sûreté du Québec ou service de police local).

Si vous croyez avoir été victime de ce genre de fraude, portez plainte auprès du service de police qui dessert votre municipalité (Sûreté du Québec ou service de police local) et signalez le cas au Centre antifraude du Canada (1-888-495-8501).