Le massothérapeute Steeve Pellerin plaide coupable d’agression sexuelle sur 13 femmes

Le quinquagénaire Steeve Pellerin de Notre-Dame-du-Portage a été reconnu coupable de 13 chefs d’accusation de nature sexuelle sur autant de victimes, au palais de justice de Rivière-du-Loup le 14 février. L’accusé a sévi de 2005 à 2023, alors qu’il occupait les fonctions de massothérapeute.

Les plaignantes qui l’ont dénoncé ont été agressées à Notre-Dame-du-Portage, Rivière-du-Loup, Baie-Comeau et Sept-Îles, au domicile de l’accusé, dans des établissements hôteliers ou des commerces où il offrait ses services de massothérapie.

Son modus operandi était similaire d’une victime à l’autre à travers les années. Les femmes s’installaient sur sa table de massage, sur le ventre, puis sur le dos. Le massage débutait normalement, jusqu’à ce que Steeve Pellerin masse les seins des victimes et leurs cuisses en frôlant leur vulve.

Plusieurs plaignantes rapportent que l’accusé respirait fort et qu’il collait son pénis sur elles, à travers ses vêtements. Elles se questionnaient sur la conformité des gestes posés. D’autres ont exprimé leur profond malaise par rapport aux techniques de massothérapie utilisées par l’accusé, avant de porter plainte aux endroits où il travaillait.

«Pendant la durée du massage elle [NDLR : la victime] se dit que ce n’est pas un véritable massage que c’est plutôt du ‘’flattage’’ intime ce n’est pas un soin thérapeutique […] Tout au long du massage les accrochages étaient récurrents», peut-on lire dans le plaidoyer de culpabilité qui a été signé par l’accusé, le 14 février.

La procureure de la Couronne, Me Manon Gaudreault, a demandé la confection d’un rapport présentenciel et d’un rapport sexologique. Une peine de pénitencier (de plus de deux ans), qui reste à déterminer, sera demandée par la Couronne. Le retour en cour de Steeve Pellerin est prévu le 20 juin, au palais de justice de Rivière-du-Loup, pour les observations sur la peine.

Steeve Pellerin a été arrêté pour une première fois le 15 mars 2023 en lien avec des agressions sexuelles qui s’étaient déroulées à Rivière-du-Loup entre 2022 et 2023. Quelques mois plus tard, les enquêteurs de la Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec à Rimouski ont procédé à son arrestation une autre fois en raison de nouvelles accusations.

L’accusé a travaillé dans plusieurs régions du Québec en tant que massothérapeute. La structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série, coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée puisqu’il aurait pu faire de nombreuses victimes à travers la province.