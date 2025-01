Perquisitions à Rivière-du-Loup et Québec

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), en collaboration avec la Sûreté du Québec, a mené tôt ce mercredi matin pas moins de six perquisitions, trois à Québec et autant à Rivière-du-Loup, lors desquelles huit personnes ont été arrêtées pour trafic d’armes à feu et trafic de stupéfiants. L'opération a été mené en matière de violence urbaine du crime organisé.

Le SPVQ confirme, sans identifier sur quel territoire, que des armes à feu et des stupéfiants ont été saisis. Les suspects sont rencontrés présentement par les enquêteurs et trois d’entre eux vont comparaître aujourd’hui au palais de justice de Québec. Un bilan suivra ultérieurement.

Selon ce que rapporte le journaliste Jérémy Bernier du Journal de Québec, les suspects «seraient tous liés de près ou de loin au gang Blood Family Mafia (BFM)», un gang de rue actif au Québec. Rappelons que le BFM est impliqué dans une lutte sanglante qui l'oppose au club de motard Hells Angels pour le contrôle des stupéfiants dans la province.

La sergente Sandra Dion de la Division des communications en sécurité publique a souligné que le SPVQ était appuyé par les membres de l’Escouade nationale sur la répression du crime organisé (ENRCO) Québec, par le Groupe tactique d’intervention du SPVQ et de la SQ, ainsi que de plusieurs autres unités spécialisées des deux corps policiers.

Rappelons que c'est pour lutter efficacement contre la violence urbaine sur son territoire, que le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a mis en place, en novembre 2024, une stratégie organisationnelle PRESAP «Pour des Rues et un Environnement Sans Arme de Poing».

Plus de détails suivront.