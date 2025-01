Un train percute une dameuse à Cacouna

Une collision est survenue le 25 décembre à 16 h 10 à Saint-François-Xavier-de-Viger à l’intersection de la route 291 et du 8e et 9e rang Est. Une personne a été blessée et conduite au centre hospitalier. Heureusement, selon la Sûreté du Québec, ses blessures ne mettent pas sa vie en danger. Selon nos informations, la victime n’aurait pas ...