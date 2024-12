Collision à Saint-François-Xavier-de-Viger

Une collision est survenue le 25 décembre à 16 h 10 à Saint-François-Xavier-de-Viger à l’intersection de la route 291 et du 8e et 9e rang Est. Une personne a été blessée et conduite au centre hospitalier. Heureusement, selon la Sûreté du Québec, ses blessures ne mettent pas sa vie en danger.

Selon nos informations, la victime n’aurait pas effectué son arrêt obligatoire. La SQ confirme qu’un constat d’infraction lui a été remis et que le non respect de l’arrêt pourrait être un facteur contributif à l’accident.

Les pompiers des casernes 18 et 19 ont eu recours aux pinces de désincarcération afin de permettre aux paramédics d’évacuer la conductrice.