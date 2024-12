Un octogénaire de Kamouraska retrouvé sans vie

Un octogénaire de Kamouraska, Jacques Choquette, qui avait été porté disparu le 6 décembre par la Sûreté du Québec, a été retrouvé sans vie dans son véhicule, dans un fossé de la route 132 à Saint-André-de-Kamouraska.

Un technicien en scène collision est sur place afin de déterminer les causes et les circonstances de cet évènement, selon les informations transmises par la Sûreté du Québec. Les informations reçues du public ont permis de localiser la victime. Ses proches avaient des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.