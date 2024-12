Un octogénaire de Kamouraska manque à l’appel 

La Sûreté du Québec demande l’aide du public afin de retrouver Jacques Choquette, 82 ans, de Kamouraska. Il a été vu pour la dernière fois en début d’après-midi, le 3 décembre dernier, dans le secteur du boulevard Cartier à Rivière-du-Loup.

Selon les informations des autorités, l’octogénaire pourrait circuler à bord d’un véhicule de marque Nissan, modèle Micra, année 2017, immatriculé N42 PAR de couleur blanc.

Il pourrait se trouver à Rivière-du-Loup ou à Saint-André-de-Kamouraska et ses environs.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.



DESCRIPTION

Taille : 1,73 m (5 pi 8 po)

Poids : 66 kg (145 lb)

Cheveux : gris

Yeux : bruns

Particularités : Il porterait des lunettes de vue.



Toute personne qui apercevrait Jacques Choquette est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cette personne peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 6594264.