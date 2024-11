Poursuite, arrestations et saisie de stupéfiants à La Pocatière

La Sûreté du Québec a procédé à la saisie d’environ 23 kg de haschich, de près de 18 kg de cocaïne, d’un peu plus de 2 500 $ et de 4 cellulaires le 21 novembre. Quatre suspects de l’Ontario ont été arrêtés à la suite d’une poursuite à La Pocatière.

L’intervention a débuté le 21 novembre en soirée, alors que les policiers de la SQ du KRTB ont reçu une information à l’effet qu’une camionnette Ford F-150 noir, immatriculé en Ontario, serait relié à un dossier de vol qualifié dans le secteur d’Edmundston, au Nouveau-Brunswick.

Le véhicule pouvant correspondre à la description a été localisé en direction ouest, sur l’autoroute 20, à Notre-Dame-du-Portage. Les patrouilleurs ont tenté de l’intercepter, mais le véhicule a pris la fuite et la poursuite fut abandonnée.



Peu de temps après, un témoin a communiqué avec les policiers, pour les informer qu’un individu anglophone venait de lui laisser un sac rempli de stupéfiants en lui demandant de le garder et qu’il passerait le récupérer plus tard. Les policiers sont arrivés rapidement et une poursuite à pied s’en est suivie.

Le suspect, Zachary-John Ellis, 25 ans de Hannon (Ontario), a été arrêté par les patrouilleurs et a été interrogé par les enquêteurs de la Division des enquêtes sur les crimes majeurs de Rimouski.

Par la suite, trois autres témoins ont contacté les policiers pour les informer que des sacs de stupéfiants avaient été abandonnés en bordure de la chaussée. Finalement, la camionnette F-150 noir a été localisé abandonné dans le stationnement du salon de quilles, à La Pocatière.

Les trois suspects avaient pris l’autobus en direction du centre-ville de Montréal. Ils ont été arrêtés par les policiers du SPVM et ont été transportés au Quartier Général de la SQ à Mascouche, où les enquêteurs de la Division des enquêtes sur les crimes majeurs de Mascouche les ont interrogés.

Il s’agit d’hommes âgés de 29 ans de Paris (Ontario), de 22 ans d’Hamilton (Ontario) et de 29 ans de Niagara Falls (Ontario). Ils ont comparu le 22 novembre en après-midi au palais de justice de Rivière-du-Loup par visioconférence, sous des chefs d’accusation de fuite, trafic de stupéfiants et de possession de stupéfiants en vue de trafic. Notons que plusieurs caméras ont été obtenues dans le secteur, permettant ainsi d’identifier les suspects et de les relier au dossier.

Zachary-John Ellis, 25 ans de Hannon (Ontario), a aussi comparu le 22 novembre au palais de justice de Rivière-du-Loup, sous des chefs d’accusation de fuite, trafic de stupéfiants et de possession de stupéfiants en vue de trafic.

La Couronne s’est objectée à sa remise en liberté. Il restera détenu jusqu’à son retour au palais de justice le 27 novembre pour son enquête sur remise en liberté. Il devra respecter une interdiction de contact avec une dizaine de personnes pendant la suite des procédures judiciaires.

Plusieurs effectifs ont été impliqués dans cette opération, dont une dizaine d’enquêteurs de la Division des enquêtes sur les crimes majeurs de Rimouski et de Mascouche, quatre enquêteurs des postes MRC de Rivière-du-Loup et Kamouraska, six patrouilleurs de la MRC de Kamouraska, les enquêteurs de l’Équipe du Renseignement criminel de l’Est, un maître-chien, ainsi que le Service d’identité judiciaire.