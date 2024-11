Feu de broussailles à Rivière-Bleue

Le service incendie de Rivière-Bleue s’est rendu, peu avant 17 h le 20 novembre, à cinq kilomètres du cœur de la municipalité sur la rue des Peupliers ouest pour un feu de broussailles. Une superficie représentant trois à quatre terrains de football était en feu.

«Pour commencer, on a rabattu les flammes qui menaçaient plus la forêt», raconte le directeur du SI de Rivière-Bleue, Gino Fortin. Cette tactique a permis de limiter la propagation de l’incendie.

Ses équipes se sont ensuite concentrées à éteindre le feu plus en profondeur. Avec des pelles et des pioches, les pompiers ont creusé la terre afin de se rendre jusqu’au racines et les arroser. Une pelle mécanique a aussi été dépêchée sur place pour aider les sapeurs dans leur travail.

L’incendie a pris naissance alors que le propriétaire du lot, détenteur d’un permis de brûlage, a allumé un feu. Malheureusement, ce dernier a pris de l’ampleur et dégénéré.

Mentionnons qu’un pompier a été blessé au pied pendant l’intervention. Il a été transporté à l’hôpital pour y traiter sa blessure.

Les casernes de Rivière-Bleue et de Pohénégamook sont restées sur les lieux jusqu’à minuit. Saint-Marc-du-Lac-Long a aussi été appelé afin de donner un peu de répit aux équipes sur place. Au total, une trentaine de pompiers ont prêté main-forte pendant l’intervention. Un camion-citerne de Saint-Eusèbe a aussi été dépêché sur place.

Le 21 novembre au matin, de la fumée s’échappait encore du lot. La Société de protection des forêts contre le feu, appelée la veille, s’est rendue à Rivière-Bleue afin de finaliser l’extinction du feu.