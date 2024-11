Un incendie éclate dans un immeuble à logements à Rivière-du-Loup

Un incendie a fait rage dans un immeuble à logements, situé sur la rue de la Cour près de l'intersection de la rue Deslauriers à Rivière-du-Loup, ce vendredi 8 novembre vers 18 h. Le bâtiment a pu être sauvé, mais les dommages causés par le feu et l’eau seront lourds.

À l’arrivée des pompiers, une épaisse fumée et des flammes se dégageaient du toit de la bâtisse. «La première équipe s’est assurée que tout le monde avait évacué et on a fait quand même une attaque», raconte le directeur du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup (SSIRDL), Éric Bérubé.

L’incendie a pris naissance dans la cuisine du logement situé au troisième étage. Le vieil immeuble comportait de nombreux vides techniques. «Le feu s’est propagé dans les lucarnes, l’entretoit et le grenier. C’est ce qui nous a donné un peu de fil à retordre», explique-t-il.

Malgré la difficulté d’atteindre certains points chauds, les pompiers ont été en mesure de localiser des accès pour circonscrire l’incendie. Le camion-échelle de Rivière-du-Loup a été déployé au-dessus de la corniche gauche du bâtiment. Celui de Saint-Antonin, qui est arrivé un peu plus tard, a été placé de l’autre côté du versant du toit. «Ça nous a permis de travailler efficacement, et si jamais le feu avait pris de l’ampleur, ça nous aurait permis de l’utiliser à son plein potentiel», indique M. Bérubé.

«Étant donné la difficulté d’aller sur le toit, la pente ne nous permet pas d’attacher des échelles, il fallait vraiment travailler de l’intérieur», soutient le directeur. Plusieurs équipes se sont donc relayées à l’intérieur de l’immeuble. Les pompiers ont arrosé et ventiler à l’aide de lances et ont atteint les vides techniques à l’aide de gaffes et de scie à chaine en perçant les plafonds.

Le SSIRDL a aussi procédé à la protection des biens dans le logement du premier étage, en raison de l’eau qui y coulait. «On savait que le feu ne se rendrait pas là, on l’a donc protégé adéquatement», assure Éric Bérubé.

Un peu avant 20 h, les pompiers n’appliquaient plus d’eau sur la bâtisse. La ventilation était terminée. Les intervenants vérifiaient qu’un endroit, difficile d’accès, n’avait pas été atteint par le feu, et que tous les foyers d’incendie étaient éteints, avant de déclarer l’extinction finale. Le directeur du SSIRDL s’attendait à rester encore une demi-heure au moins sur les lieux, avant de commencer à renvoyer des unités.

Le feu aurait pris naissance sur la cuisinière. «C’est une erreur de cuisson, mais on ne sait pas ce qui s’est passé exactement», rapporte M. Bérubé. L’origine exacte sera confirmée un peu plus tard.

Trois sinistrés, une personne seule et une famille de deux, auront le support de la Croix-Rouge pour la nuit.

Les bâtiments avoisinants l’immeuble à logements ont aussi été évacués à l’arrivée des pompiers en raison de l’épaisse fumée et et des flammes qui sortait du toit de la bâtisse.

Hydro-Québec a aussi prêté main forte pendant l’intervention. «Pour la sécurité de nos intervenants, on a fait fermer l’électricité au bâtiment», confie le directeur.

En raison de l’appel qui s’est rendu jusqu’en quatrième alarme, une trentaine de pompiers se trouvaient sur les lieux. Pendant la durée de l’opération, la rue de la Cour et la rue Deslauriers ont été fermées à la circulation.