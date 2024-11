Intervention incendie à Notre-Dame-des-Neiges

Le Service de sécurité incendie de Trois-Pistoles a été appelé peu avant 16 h le pour un feu dans un bâtiment commercial situé en bordure de la route 132 ouest à Notre-Dame-des-Neiges. Le travail rapide des pompiers a permis limiter les dégâts à la bâtisse des Équipements SM 2000.

«À notre arrivée, on avait juste une légère fumée apparente à l’arrière du bâtiment qui sortait de l’entretoit», raconte le chef aux opérations au SSI de Trois-Pistoles, Alex Leclerc.

Malgré quelques craintes en raison du feu dans l’entretoit et la superficie du bâtiment commercial, les pompiers ont maitrisé l’incendie en moins d’une heure. M. Leclerc se réjouit de l’excellent travail des équipes qui a permis de circonscrire les flammes et d’éviter une propagation.

La cause de l’incendie serait accidentelle, mais l’origine ne serait pas connue pour le moment.

En raison de la superficie de la bâtisse, les casernes de L’Isle-Verte et de Saint-Jean-de-Dieu ont été appelées en prévention. Au total, 20 pompiers se trouvaient sur les lieux. L’intervention a duré deux heures, tout au plus, afin de laisser les équipes effectuer des vérifications et ramasser leurs équipements.