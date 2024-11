Un homme de 23 ans de la Nouvelle-Écosse, Jacob Tunnillie, a plaidé coupable à des accusations de conduite dangereuse et de fuite, le 30 octobre au palais de justice de Rivière-du-Loup, en lien avec une poursuite policière qui s’est déroulée sur plus de 200 kilomètres entre Montmagny et Témiscouata-sur-le-Lac, une semaine et demie auparavant. Il ...