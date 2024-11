Poursuite policière : il écope de cinq mois d’emprisonnement

Un homme de 23 ans de la Nouvelle-Écosse, Jacob Tunnillie, a plaidé coupable à des accusations de conduite dangereuse et de fuite, le 30 octobre au palais de justice de Rivière-du-Loup, en lien avec une poursuite policière qui s’est déroulée sur plus de 200 kilomètres entre Montmagny et Témiscouata-sur-le-Lac, une semaine et demie auparavant.

Il a écopé d’une peine d’emprisonnement de cinq mois. De plus, il lui sera interdit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de deux ans à la suite de sa sortie de prison.

Selon la preuve présentée en cour, les policiers de la Sûreté du Québec ont dû déployer des tapis à clous à deux reprises, le 20 octobre afin d’appréhender le suspect. La poursuite, qui a débuté vers 11 h 30 à Montmagny, a pris fin près du kilomètre 30 de l’autoroute 85, dans le secteur Notre-Dame-du-Lac de Témiscouata-sur-le-Lac.

Malgré son jeune âge, l’accusé possédait déjà des antécédents judiciaires en semblable matière. Comme il était détenu depuis son arrestation, il lui restera 135 jours de prison à purger.

L’accusé s’est excusé pour les gestes qu’il a posés. «Je suis reconnaissant que personne n’ait été blessé», a-t-il déclaré, en s’adressant au Tribunal en anglais. Il fait face à d’autres accusations en Nouvelle-Écosse. Jacob Tunnillie devra se soumettre à une probation de deux ans lorsqu’il sera libéré.