Un Louperivois accusé de voyeurisme dans des lieux publics

Un homme de 40 ans de Rivière-du-Loup a été arrêté le 2 octobre dans un supermarché local, puisqu’il aurait photographié les fesses de plusieurs femmes, à leur insu. À la suite de cette infraction, Dave Lemieux est demeuré détenu après sa comparution, puisqu’il était déjà accusé de voyeurisme pour d’autres évènements survenus entre aout 2023 et janvier 2024 à Rivière-du-Loup et à Québec.

C’est la vigilance d’un agent de sécurité du commerce d’alimentation qui aurait permis aux policiers de la Sûreté du Québec de mettre la main au collet du suspect. Ce dernier aurait ainsi omis de se conformer à l’une de ses conditions de remise en liberté, soit celle de ne pas posséder d’appareil photo ou vidéo dans un lieu public.

Le retour en cour de l’accusé est prévu le 28 octobre pour la suite des procédures judiciaires, dont son enquête sur remise en liberté.

Dave Lemieux était déjà accusé d’avoir «subrepticement produit des enregistrements visuels de [deux victimes] qui se trouvaient dans des circonstances pour lesquelles il existait une attente raisonnable de protection en matière de vie privée», le 11 juin 2023 et entre le 25 aout 2023 et le 28 janvier 2024 à «Rivière-du-Loup, Québec et partout ailleurs au Québec». Il est aussi accusé d’avoir eu en sa possession des enregistrements visuels obtenus par la perpétration d’un acte criminel.

À la suite de sa comparution, en mai 2024, il avait été remis en liberté sous condition, moyennant un engagement de 500 $. Il avait l’interdiction de posséder un appareil photo ou vidéo dans un lieu public.