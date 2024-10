Perquisitions à Saint-Honoré: quatre suspects arrêtés

Quatre suspects, deux hommes et deux femmes, âgés entre 42 ans et 63 ans, de Saint-Honoré-de-Témiscouata, ont été arrêtés en lien avec les deux perquisitions menées dans la municipalité le jeudi 17 octobre, vers 7 h le matin.

Selon la Sûreté du Québec, l'opération policière visait le trafic de stupéfiants et la contrebande de tabac. À la suite de leurs interrogatoires, les quatre suspects ont tous été libérés, soit par promesse de comparaitre ou par voie de sommation. Les dossiers seront soumis au Directeur de poursuites criminelles et pénales.

Rappelons que deux résidences ont également été perquisitionnées à Saint-Honoré-de-Témiscouata, dans le cadre de cette opération.

PERQUISITIONS



Environ 200 comprimés de métamphétamines

Environ 250 médicaments sous ordonnance

Un peu plus de 500 cigarettes de contrebande

Près de 100 grammes de cannabis en vrac

Environ 3 grammes de cocaïne

Une arme à feu

2 cellulaires



Il s’agit de deux dossiers initiés en septembre dernier et ce mois-ci, à la suite d'informations reçues du public. Des ressources spécialisées étaient également présentes en assistance, telles que le Service d’identité judiciaire et le maitre-chien.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande de tabac peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.