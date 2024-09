Son véhicule atteint par un projectile sur l’autoroute 20

Le vendredi 13 est souvent considéré par les superstitieux comme un jour de malheur, mais le vendredi 13 septembre dernier, un résident de Rivière-du-Loup en a été quitte pour une bonne frousse. Son véhicule a été pris pour cible alors qu’il circulait sur l’autoroute 20 à la hauteur de L’Isle-Verte, un secteur où les voies sont contigües.

Vers 15 h, le Louperivois qui se dirigeait en direction est, a croisé une file de véhicules arrivant en sens inverse. Il a aperçu un objet se détacher de la dernière voiture avant d’entendre un bruit d’impact, sec et fort.

C’est seulement lorsqu’il s’est arrêté à Rimouski pour prendre une pause que le Louperivois a réalisé ce qui était réellement arrivé. Ce qui semblait se détacher d'un véhicule était en fait une main tenant une arme.

«Quand j'ai vu la portière, j'ai tout de suite su que ce n'était pas une roche, l'impact a été fait suivant une trajectoire de 90 degrés. C'était délibéré... et dangereux ! Les policiers m'ont expliqué qu'il s'agissait fort probablement d'une arme à air comprimé.»

Le projectile, heureusement, n’a pas fait de blessé et a atteint la portière arrière du VUS. La marque laissée est profonde d'un millimètre, peut-être un peu plus. Le conducteur rappelle que les conséquences d’un tel geste auraient pu être plus graves si la balle avait été tirée dans une fenêtre, surtout si une personne se trouvait sur la banquette arrière du véhicule.

Le Louperivois a formellement déposé une plainte à la Sûreté du Québec le 22 septembre. Rappelons qu'avec la présente législation, une arme à air comprimé est considérée comme une arme à feu. Son utilisation est donc passible des mêmes peines d’emprisonnement.