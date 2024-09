Altercation sur le chemin des Raymond à Rivière-du-Loup

Une altercation qui a éclaté entre plusieurs personnes a forcé l’intervention des policiers de la Sûreté du Québec vers 21 h 15 le 17 septembre, près de l’intersection du chemin des Raymond et de la rue Alexandre, dans le quartier Saint-Ludger à Rivière-du-Loup. Une arme à air comprimé et un bâton de baseball ont été saisis par la police.

Sur place, les agents de la Sûreté du Québec ont procédé à l’arrestation de trois suspects, deux hommes de 18 et 47 ans et une femme de 30 ans, tous de Rivière-du-Loup. Ils ont été questionnés et libérés pour la suite des procédures.

«Le dossier sera soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales pour l’étude et l’analyse liées aux accusations auxquelles ils pourraient faire face», explique le porte-parole de la Sûreté du Québec pour le Bas-Saint-Laurent, Frédéric Deshaies.

Les suspects pourraient s’exposer à des accusations d’avoir proféré des menaces et d’agression armée, selon leur degré d’implication lors des évènements. Selon la Sûreté du Québec, personne n’a été blessé.